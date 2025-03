De Paola: "Quanto pesa l'assenza di Neres! Il Napoli non ha il destino nelle sue mani"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista, già direttore di Corriere dello Sport e Tuttosport: “Nella corsa-Scudetto non c’è nessuna certezza perché tutte perdono punti per strada. Sarà una corsa spettacolare. I punti persi dal Napoli e dall’Inter per strada ha rianimato le altre avversarie. La Juventus non ce la metto perché alle volte pare che Motta debba restare e un altro giorno che debba andar via. La Juve ha fallito appuntamenti importanti come la Coppa Italia, contro un avversario esageratamente diverso per livello, e come la Champions League, con il PSV, in maniera se vogliamo anche vergognosa. Nel Napoli invece vedo continuità. Ci può esser stata una flessione, e ha pesato parecchio l’assenza di Neres, ma vedo che i giocatori seguono parecchio l’allenatore, cosa che non accade alla Juventus”

Anche Inter e Atalanta hanno problemi. “All’Atalanta s’è rotta un po’ la magia. La discontinuità dell’Atalanta nei momenti cruciali della stagione si vedeva negli anni passati e quest’anno è tornata a fare questi alti e bassi. L’Inter invece ha un altro problema: gli infortuni. In questo momento non ha calciatori a sinistra. Ha poche alternative e sembra assurdo, paradossale, perché è l’organico più profondo. Comunque tutti hanno delle problematiche, per questo sarà una bella corsa”.

E quindi oggi chi è la favorita tra Inter e Napoli? “Prima della partita con l’Inter si poteva dire che il destino del Napoli era completamente nelle sue mani, adesso invece quel punto di differenza stabilisce una superiorità dell’Inter. Aritmeticamente l’Inter se le vince tutte trionferà alla fine. Il calendario del Napoli nelle ultime sette partite è completamente diverso da quello dell’Inter ed è per questo che tutti a Napoli adesso credono nello Scudetto”.