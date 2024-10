De Paola sicuro: "Il Napoli prova già la fuga, le prossime 4 potranno confermarla"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Il Napoli è già in tentativo di fuga… Inutile dire il contrario. Le prossime 4 partite però saranno cruciali per capire le reali intenzioni del Napoli, per capire se la fuga sarà confermata oppure sbugiardata. Conte è riuscito a dare una mentalità vincente alla Juventus, ora sta provando a farlo anche qui in azzurro.

Il Napoli non molla mai un centimetro, vince le gare in maniera sporca e senza strafare. Può avere margini di miglioramento enormi. Penso anche al rendimento di Lukaku, le perplessità sul suo rendimento le capisco. Ora però serve tempo e fiducia, considerando quanto Conte lo abbia voluto ed aspettato. Kvara contro Leao? Stanno vivendo momenti diversi. Entrambi sono alle presi con problemi extracampo: il georgiano col rinnovo, il portoghese nella gestione di Fonseca. Leao però ha degli atteggiamenti inaccettabili, si comporta alla Balotelli ma bisogna avere rispetto per SuperMario che ha vinto tanto.

E invece Leao cos’ha vinto? Ha vinto solo uno Scudetto e ha un’indolenza che innervosisce anche i tifosi… Quando ha visto Okafor essere efficace al suo posto, si è comportato quasi da avversario. Purtroppo per il Milan ha un carattere fatto così. Dall’altra parte Kvara è uno sempre al servizio della squadra, ma deve fare un salto di qualità nelle gare più importanti. Inter-Juventus? L’Inter ne esce malissimo rispetto alla Juventus. Ha sfiorato il 5-2 poi si è fatto recuperare. La Juve era a pezzi contro l’Inter, l’occasione sprecata è quella dei nerazzurri”.