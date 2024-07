De Paola sul mercato: "Da Juve e Napoli le indicazioni più forti. Attese grane per Conte"

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato del mercato di Juventus e Napoli.

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato del mercato di Juventus e Napoli: "Da Juventus e Napoli arrivano le indicazioni più forti. La Juve è sempre fra le più scatenate anche se bisognerà ancora attendere qualche giorno per capire le decisioni di e su Rabiot così come la caccia al vice Vlahovic che passerebbe da Abraham mentre va registrata l’ufficialità sul portiere Di Gregorio.

Il metodo Giuntoli è molto chiaro: si procede con cura in ogni settore continuando una rivoluzione per nulla annunciata e assolutamente travolgente. Si punta sui giovani? Macché servono come contropartite per arrivare ai giocatori come Douglas Luis che servono a Motta. E non si cede un centimetro sulle trattative. Se Rabiot scalpita sui soldi è libero di andar via. Come chiunque non abbracci un progetto che coinvolge anche rinnovate motivazioni da trovare nello spogliatoio. Sinceramente a sentire le parole di Elkann di poche settimane fa ci era sembrato tutt’altro rispetto a quanto sta facendo sul campo Cristiano Giuntoli. Aspettiamoci altre sorprese.

Grane, più che sorprese sono attese per Antonio Conte, anch’egli deciso e non mollare su nulla, da Di Lorenzo a Kvara. Sul secondo si dovrà ancora attendere per arrivare a una conclusione convincente".