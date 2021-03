De Paola: "Sul rinnovo l'ultima parola spetterà a Gattuso dopo confronto con ADL"

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha parlato a TMW Radio: “Sul tappeto ci sono le due riconferme di Pirlo e Gattuso. Si legge un po’ di preoccupazione nelle parole dei dirigenti della Juventus perché sono curioso di vedere se veramente verrebbe confermato il tecnico qualora il club bianconero non entrasse in Champions League. Nel Napoli, invece, credo che l’ultima parola, dopo un confronto con il presidente, spetterà a Gattuso per il rinnovo”.