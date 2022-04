De Paola: “Vorrei una spiegazione da Spalletti sulla logica del cambio di assetto tattico”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista

"Il Napoli sta sbagliando tutto dal punto di vista di impiego dei giocatori. Zielinski inguardabile, non capisco cosa stia accadendo a questo giocatore. Non ho capito i cambi di Spalletti, a differenza della Roma. Demme, Elmas, tutti quelli che sono entrati non hanno dato un apporto nella partita. Spalletti ha fatto dei cambi che hanno determinato un cambiamento radicale in peggio del Napoli.

La squadra ha giocato peggio. È successo in altre partite, come contro il Milan. Chi vede calcio da tanto tempo non può essere in disaccordo su una questione palese, ovvero l’errore delle sostituzioni. Il Napoli è la più forte lassù, quella che può allungare il passo e invece viene a cadere nei momenti cruciali. Vorrei una spiegazione da Spalletti, deve uscire allo scoperto e spiegare la logica del cambio nell’assetto tattico. Insigne, inoltre, non lo avrei mai tolto.

Ho una stima fondata su tanti elementi per l’allenatore, ma tra Milan, Fiorentina e Roma ho visto fare cose inaspettate. Punto di equilibrio? Guardiamo gli uomini di centrocampo che nel primo tempo funzionava bene, poi quando sono stati fatti dei cambi lì il Napoli è saltato, si è slegato”.