De Rossi a Roma Tv: "Napoli forte come l'Inter. Salvataggio finale di Mancini con il cuore"

Dopo il pareggio contro il Napoli, il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato anche ai canali ufficiali del club giallorosso. Ecco quanto riprotato dai colleghi di Laroma24: “Pareggio utile ma non utilissimo. Peccato, eravamo andati in vantaggio al 60’, ma il campo ha detto che forse non meritavamo la vittoria. Quando arrivi a pochi minuti dalla fine stando in vantaggio devi gestirla meglio, potevamo prendere il gol prima, ma lo abbiamo preso in maniera abbastanza sfortunata. Abbiamo rimesso in piedi una partita che sembrava persa grazie al nostro grande cuore e orgoglio e infine l’abbiamo difesa con l’intervento di Mancini, che rappresenta il disegno perfetto di questa squadra. Nonostante questo, bisogna fare meglio”.

Cosa è mancato?

“Un po’ di consapevolezza e di lucidità nel girare il pallone, c’erano molti spazi per far male agli avversari, soprattutto alle spalle del loro centrocampo. Ci sono mancate la brillantezza e la forza di battere una squadra così forte. Verso fine campionato può mancare un po’ di energia, ma quando incontri squadre come il Napoli, che è la più forte insieme all’Inter, diventa difficile”.

Come stanno Lukaku e Smalling?

“Speriamo di recuperarli, hanno due situazioni leggermente diverse. Vediamo in questi giorni, speriamo di avere tutti a disposizione perché è un momento in cui abbiamo bisogno di energie. Nei prossimi giorni capiremo qualcosa di più sulle loro condizioni”.