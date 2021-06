De Zerbi: "Ho scelto lo Shakhtar per le mie idee. Offerte italiane poco stimolanti"

Roberto De Zerbi, fresco della firma con lo Shakhtar Donetsk in Ucraina, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato della sua scelta: "Qualche club italiano mi ha chiamato, non mi chiedete quale, ma credo che la mia scelta sia giusta: quello che mi fa stare bene è lavorare a modo mio. Lo Shakhtar mi ha convinto dal punto di vista tecnico mentre le soluzioni italiane non mi avevano stimolato. Nella scelta ho messo al primo posto le mie idee, autonomia totale per le scelte di campo e la possibilità di incidere nella rosa".