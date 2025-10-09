De Zerbi: "Il Napoli è più vivo che mai, ma l'Inter è ancora la più forte"

L'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi è intervenuto al Corriere della Sera.

Come vede l’ammucchiata in testa alla serie A?

«Sono contento per Gasperini, che all’Inter pagò colpe non sue: un po’ tifo per lui, perché gli avevano dato l’etichetta che non poteva sedersi su una grande panchina. E invece può stare ovunque. Il Napoli è più che vivo, l’Inter è forse ancora la più forte, il Milan sta giocando bene. È bello vedere tanta competitività».

Una rissa come quella Rowe-Rabiot l’ha mai vista?

«Mai. E io vengo dalla strada. Ma ci ha fatto bene, perché la società ha scelto di fare a meno di Rabiot, che non ha voluto fare un passo indietro».