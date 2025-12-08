Radio Tutto Napoli non si ferma, il palinsesto di oggi: live dalle 9 fino alle 17!

vedi letture

Non ci fermiamo. Siete pronti ad un'altra giornata tutta azzurra? Quest'oggi Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, inizierà dalle 9 con “Il “bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata ed Arturo Minervini. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Christian Marangio che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito e Francesco Carbone ed i nostri opinionisti fino alle 17. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone, Android o Smart Tv

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android