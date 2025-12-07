Juventus, Locatelli a Dazn: "Volevamo palleggiare, ma che pressing!"

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 contro il Napoli: "Il mister ci aveva chiesto di palleggiare per avere superiorità ma loro ci hanno pressato bene, abbiamo sbagliato cose che non si possono sbagliare. Bisogna sicuramente fare meglio di così".

Che aria si respira? "Sappiamo in che posizione siamo e che bisogna far meglio, perché siamo meglio di così. Dobbiamo fare punti, alla fine le parole contano poco".

Come la vivi da capitano? "Sono responsabilità che il capitano deve avere, devo cercare di dare l'esempio e spiegare a parole perché abbiamo perso anche se poi quello che conta è il campo".