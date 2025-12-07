Juventus, Locatelli a Dazn: "Volevamo palleggiare, ma che pressing!"
TuttoNapoli.net
Manuel Locatelli, capitano della Juventus, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 contro il Napoli: "Il mister ci aveva chiesto di palleggiare per avere superiorità ma loro ci hanno pressato bene, abbiamo sbagliato cose che non si possono sbagliare. Bisogna sicuramente fare meglio di così".
Che aria si respira? "Sappiamo in che posizione siamo e che bisogna far meglio, perché siamo meglio di così. Dobbiamo fare punti, alla fine le parole contano poco".
Come la vivi da capitano? "Sono responsabilità che il capitano deve avere, devo cercare di dare l'esempio e spiegare a parole perché abbiamo perso anche se poi quello che conta è il campo".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Vittoria goduriosa. Il Napoli sempre in testa, Juve a casa senza gloria di Francesco Molaro
Le più lette
Prossima partita
10 dic 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Benfica
|Napoli
In primo piano
LiveConte in conferenza: "Grazie ai ragazzi! Rafforzati nelle difficoltà. Ora non abbiamo paura di nessuno!"
LiveJuventus, Spalletti in conferenza: "Ho fatto guadagnare il club ed hanno costruito squadra forte! Sui fischi…”
Pierpaolo MatroneADL: "Il Maradona va ripensato da zero! Napoli-Juve? Confido nel centrocampo". Poi un retroscena
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Buone risposte da tutti, avanti con merito. Sappiamo che ci sarà da soffrire. Su Lucca..."
Antonio NotoLiveAmbrosino in conferenza: "Contenti, ci tenevamo a passare il turno. A noi giovani il mister ci tiene in considerazione"
Davide BarattoADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le proteste shock da Roma, lo scandalo cartellini, la bugia di Gasperini e il diabolico piano di Conte
Antonio NotoLobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com