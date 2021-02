Del Genio a Gattuso: "Cosa risolve? Tutti i presidenti sentiranno sempre altri tecnici!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del post-partita di Gattuso: "La giostra del calcio è questa, se ci sali, soprattutto nelle grandi piazze, devi accettare il presidente che ti chiama mentre c'è un altro e che poi chiama altri mentre ci sei tu in panchina, così come devi accettare il giornalista che purtroppo eccede. Altrimenti o non sei sulla giostra o sei sulle giostrine meno vorticose. Funziona così, anche sul discorso giornalisti: non ho sentito offese così grave, furono più gravi verso l'aspetto fisico di Benitez o su Ancelotti e gli interessi per il figlio, ma anche su Sarri che non ha mai risposto. Sui contatti con altri allenatori ha pure ragione, ma i presidenti continueranno tutti a chiamare anche altri nell'eventualità. Strategia prima del tour de force? Chissà, se le cose vanno male potrebbe dare colpa al clima, se vanno bene ne uscirebbe da eroe, forse non siamo lontani dalla realtà... non credo alla cosa del carattere, all'istinto, chissè forse potrebbe averci pensato".