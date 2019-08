Del Genio: "Abbonamenti? La gente a Napoli ormai ragiona su 3-4 partite e qualcuna in Champions"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla quota abbonamenti: "I prezzi alti non si possono mettere a Napoli, ci sono mille motivazioni diverse. Si fanno tanti ragionamenti sui 9mila abbonamenti venduti ed i paragoni con le altre, ma la gente magari paga Sky, s'è fatta dei conti e si sceglierà 3-4 partite e qualcuna della Champions, poi magari se si lotta per lo Scudetto vedo di far uscire i soldi. La gente ormai ragiona così".