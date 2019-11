Del Genio: "Ancelotti ha messo sotto Gasperini e Klopp, ma per alcuni è qui solo per il figlio"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della prova del Napoli ad Anfield: "Da tempo parliamo anche di un problema mentale, Ancelotti a Liverpool ve l'ha detto di nuovo che contano i giocatori e l'interpretazione. Condizionano molto i pareri di alcuni che sono con i fucili puntati, che valutano in base al risultato, perdendo 3-0 avrebbero detto Ancelotti è impazzito a mettere Di Lorenzo ala destra e poi invece pareggi e dicono che grande mossa. Io ho criticato Ancelotti, soprattutto per il primo tempo col Cagliari e poi col Torino, ma altre gare sono andate bene, mettendo sotto Gasperini che per molti è il miglior tecnico italiano e poi Klopp, il migliore in Europa, da un tecnico che per alcuni è lì solo per il figlio. Modulo? Il 4-4-2 era leggibile, non si poteva sbagliare perché il possesso era sempre del Liverpool e si vedevano le tre linee orizzontali. Di Lorenzo segue il terzino, come fa Callejon, anche Insigne, ma è chiaro con una fisicità diversa.

Ancelotti? Ha avuto critiche meritate, alcune eccessive ed altre volgari o personali inaccettabili. La qualità della persona non merita alcune illazioni che tornano indietro a chi le fa".