Del Genio: "Basta correre dietro ai calciatori, serve il regista nella prima settimana di mercato"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli questa volta deve avere una determinazione feroce nel prendere il regista. Non può correre dietro a nessuno, spero che entro la fine della prima settimana di gennaio il club azzurro avrà il suo giocatore a centrocampo. Torreira? Anche se non arriva lui, ma un giocatore meno forte, comunque aumenterebbe il rendimento di altri calciatori. Allan, ad esempio, potrebbe tornare a fare la mezzala destra. Ma ci sarebbero benefici anche per Fabian e Zielinski".