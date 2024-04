Del Genio: “Basta, via quasi tutti o faremo tanti ottavi posti!”

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato l'ennesimo risultato deludente del Napoli, 2-2 in casa col Frosinone, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato l'ennesimo risultato deludente del Napoli, 2-2 in casa col Frosinone, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Prestazioni squallide, orrende, oscene, inaccettabili dall'inizio dell'anno. Poi ogni tanto hanno fatto qualcosina, ma stagione è inaccetabile e veramente orribile.

Da tre mesi ho una convinzione che ho avuto la forza di dire anche dopo Monza-Napoli 2-4. Ho detto: bene, hanno vinto, speriamo che ne vincano tante ma devono andare via! Devono andare via la maggior parte di loro, non sono più in grado di dare più nulla al Napoli. E' inutile fare l'elenco. Per me tutti quanti possono andare via, ma se la maggior parte di questi giocatori resterà a Napoli e se il Napoli non farà un mercato rivoluzionario sarà destinato a 4-5 anni da ottavo, nono, decimo posto. Questa è la dimensione attuale di questo gruppo. Sembra incredibile oggi c'erano 10 giocatori in campo su 11 che lo scorso anno hanno vinto lo scudetto, ma queto dato ormai non serve più a niente. C'è solo la possibilità che possono peggiorare o restare quelli di quest'anno, devono andare via tutti e il Napoli deve trovare il coraggio di farlo.

Stiamo parlando in questi giorni del nuovo allenatore, di Conte e di Italiano. Ma chi accetta? Ma secondo voi hanno problemi nella loro abitazione con la tv o hanno il mega schermo per vedere con calma tutte le partita del Napoli? Ce l'hanno, hanno visto tutte le partite di questa stagione del Napoli e non possono accettare di venire ad allenare questi giocatori l'anno prossimo con la speranza da parte della società: 'Ti do questo gruppo, riportamelo ad alti livelli' . Quelli sono allenatori mica sono maghi, non è possibile fare più nulla con questo gruppo di giocatori".