Del Genio: "Bernardeschi? No, questo è. Io scommetterei su Under, che potenzialità!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sui profili cercati dal Napoli per la fascia destra: "A destra prenderei Berardi, con Boga sarebbe stata una soluzione per rivoluzionare l'attacco ma col Sassuolo è difficile. Tra quelli che cerca il Napoli a destra, io tra Bernardeschi e Under mi giocherei il jolly Under. Bernardeschi questo è, difficilmente crescerà, è cresciuto forse solo come nome e muscolarmente, ma Under invece è una scommessa ma ha potenzialità enormi e ne parla benissimo uno come Totti, uno che non regala complimenti solitamente. E mi sembra anche un'operazione più fattibile".