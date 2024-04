Del Genio: "Bisogna cambiare i titolari, con questi si arriverà sempre tra l'8-9º posto"

Il giornalista Paolo Del Genio nel corso della sua trasmissione 442 su Kiss Kiss Napoli ha dichiarato

Il giornalista Paolo Del Genio nel corso della sua trasmissione 442 su Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: "Il Napoli deve cambiare molti titolari, se restano questi per i prossimi anni arrivi all'ottavo o nono posto. Considerate che di questa squadra perderete l'attaccante, Osimhen, e quindi bisognerà vedere chi arriverà al suo posto. Per me bisogna cambiare molto, ora è il momento di capire cosa accadrà.

Spero che De Laurentiis dirà 'stiamo costruendo una squadra per vincere lo scudetto' altrimenti sarà dura anche per la qualificazione in Champions. Ormai le squadre sono tutte competitive, avete visto il Bologna? Per essere sicuri della Champions bisogna investire come fanno Inter, Milan e Juve. Manna? Sono sicuro che alla sua eventuale conferenza stampa di presentazione parlerebbe comunque molto di più De Laurentiis".