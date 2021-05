Del Genio: “Bisogna farsi sentire! Solo così agli arbitri possono venire dei dubbi e rivedere gli episodi”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal': "Osimhen dovrà essere in campo il più a lungo possibile, perchè ha così tanta energia che se è possibile tenerlo in campo 90 minuti, è meglio averlo in campo che fuori. Il Napoli se andrà in Champions sarà perché è forte. Bisogna farsi sentire, se lo si fa e si ricorda che abbiamo subito dei torti, è probabile che gli arbitri si facciano venire dei dubbi e rivedano degli episodi. L'alternanza dei portieri è una dimostrazione che Gattuso non ha avuto molto coraggio in certe situazioni. Uno esperto e coraggioso avrebbe dato fiducia a Meret. Il Napoli nell'occasione del gol avrebbe dovuto accompagnare il movimento del pallone facendo salire tutta la squadra insieme. Non dovevano stare fermi impalati nelle loro posizioni".