Del Genio boccia Fazio: "Non è pronto, il Napoli può permettersi di aspettarlo per mesi?"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sulla pista Federico Fazio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Fazio è lento, ma si fa apprezzare per la sua tecnica e ha dunque buone capacità di cominciare l'azione dal basso. Era un buon calciatore, ma non so se lo sia ancora, visto che non sta giocando. Abbiamo l'esempio lampante di Juan Jesus, che all'inizio non era pronto e ha potuto giocare pochissimo perché la squadra era al completo. Il Napoli può permettersi di attendere diversi mesi Fazio?".