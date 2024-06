Del Genio: "Buongiorno verrebbe per fare il centrale. Di Lorenzo? Alla Pavard"

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Hermoso è un ottimo difensore, ha giocato a livelli molto alti sia in Liga che in Champions. Ha un buon piede, lo vedo più come braccetto che come centrale. Se Di Lorenzo resta ballerà tra braccetto e quinto di centrocampo, così come Rrahmani ballerebbe tra braccetto e centrale.

Con Hermoso e Buongiorno il Napoli farebbe una buona difesa, Buongiorno è uno che sa cominciare l’azione. Anche Di Lorenzo è uno di quelli che sa impostare l’azione da dietro. Giovanni può fare lo stesso percorso di Pavard, cominciando a 4 e poi passando a giocare come braccetto. Buongiorno? Lui è esploso da difensore centrale in una difesa a tre, è bravo a stare attaccato sull’uomo e credo che il Napoli lo voglia per fargli fare il centrale”.