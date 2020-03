Del Genio: "C'è contraddizione, come fanno ad allenarsi per la Champions senza contatti?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla situazione attuale in vista dei match europei: "Non bisogna esprimere opinioni, ma solo disegnare scenari su temi come questi. Le altre vanno dalle porte aperte a quelle chiuse, da noi si passa da porte chiuse alla sospensione e questo determina una differenza per le coppe europee. Loro continuano a giocare in campionato, almeno per ora, noi a questo punto dobbiamo interrogarci sugli allenamenti. Napoli, Inter e Juventus come fanno a prepararsi a sfide così impegnative con allenamenti senza contatti? Non si può fare questi allenamenti per queste partite, è una delle contraddizioni di questi giorni. Negli allenamenti ci sono falli e tanti contatti nelle partitelle".