Del Genio: "Chi è contro procuratori e giocatori viziati, stavolta deve applaudire ADL!"

Tiene ancora banco la situazione legata a Victor Osimhen, da pochi minuti escluso dalla lista Serie A della SSCNapoli pubblicata dalla Lega Calcio. Con un messaggio sui suoi canali il giornalista Paolo Del Genio: "Come sapete non mi piacciono quelli sempre pro e nemmeno quelli sempre contro De Laurentiis. Però se a tutti noi non piace il calcio dei procuratori prepotenti e dei calciatori viziati, stavolta dobbiamo applaudire il presidente, senza per questo poi , prossima situazione, non conservare la possibilità di non condividere qualcosa".