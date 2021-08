Del Genio: "Chi ora critica vuole il bene del Napoli, il problema è dire che va tutto bene!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato da un ascoltatore sul mercato a rilento del Napoli: "Mal comune mezzo gaudio non fa parte dei miei interventi. Che poi a dire la verità tutte le grandi qualcosa hanno fatto, solo il Napoli non ha fatto niente. La Roma s'è mossa molto, il Milan ha perso Donnarumma e Chalanoglu, ma ha fatto 10 acquisti migliorando tutte le alternative che mancavano ad esempio e ieri con tante assenze aveva comunque una buona squadra, la Lazio pure ha preso giocatori importanti. Chi critica il mercato Napoli in questa fase vuole il bene del Napoli, a differenza di chi dice che va tutto bene. E' inutile parlare bene del Napoli per accontentare i tifosi. Due saldi almeno a fine mercato? Va bene, l'importante che siano congeniali, ma almeno prendiamoli, io temo non arrivi neanche un saldo di fine mercato".