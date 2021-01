Del Genio: "Chi parla di mediana a 3 più difensiva di 2 è alle elementari. Manca altro..."

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle polemiche legate al modulo: "Non è il modulo che fa vincere o perdere una partita, ma questo riguarda tutti, non solo il Napoli. Bisogna correggere altro, non i numerini, alcuni sono rimasti molto indietro. Parliamo di pressing fatto bene, uscita dal basso migliore, conclusioni verso la porta, non conta se lo fai a 2 o a 3. Faccio fatica a parlarne, ci sono momenti della gara in cui sei con tanti giocatori sopra la linea del pallone pur partendo in un modo o un altro. Solo perché uno sente '3 centrocampisti' e '2 centrocampisti' pensa che la squadra sia più coperta a 3, ma dipende dall'organizzazione, si difende e si attacca in 11 nel calcio moderno, mica l'inferiorità è data da 2 se gli avversari giocano a 3. I colleghi che parlano così sono alle elementari, direi che devono passare alle medie almeno...".