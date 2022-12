Del Genio: "Complimenti al Napoli, mese di dicembre organizzato benissimo"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: “Vanno fatti i complimenti al Napoli per la grande organizzazione in questo mese di dicembre con le 4 amichevoli in vista della ripresa del campionato. L'Argentina non guarda i nomi, sta andando avanti grazie ai giocatori funzionali. Il Portogallo può essere la sorpresa di questo Mondiale".