Del Genio: “Complimenti al Napoli per la bella iniziativa dell’amichevole gratis per tutti”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal’: “L’ho detto più volte che le amichevoli in Pay per View non mi sono mai piaciute, ma stavolta devo fare i complimenti al Napoli per la bella iniziativa dell’amichevole gratis per tutti sia in tv che allo stadio. Ci sarà una bella atmosfera nonostante sia un’amichevole con una squadra di caratura inferiore. Sono curioso di vedere i nuovi acquisti all’opera".