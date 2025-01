Del Genio: "Comportamento di Kvara irispettoso! Ma cosa c’entrano i tifosi?"

Il giornalista Paolo Del Genio ha criticato l'atteggiamento di Khvicha Kvaratskhelia che ha deciso di lasciare il Napoli a campionato in corso: "Allo stadio c’erano Buongiorno ed Olivera, non Kvara che ufficialmente ha un problema di poco conto.

Scusate se abbasso il livello, ma pur apprezzando il giocatore ed il ragazzo, il comportamento di Kvara in questa vicenda non è stato rispettoso. Tra lui e la società sono fattacci loro, non mi interessa quello, si tratta di vil denaro come dice ADL, ma cosa c’entrano i tifosi che sono quelli che portano i soldi, che permettono poi ad ADL di darli a lui ed altri. I tifosi meritavano cose diverse”