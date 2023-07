Del Genio: "Conferenza Meluso è una novità. Ricordate cosa si fece con Giuntoli?"

GIOVANILI SETTORE GIOVANILE, POSSIBILE NOVITÀ PER LO SPONSOR TECNICO: L'INDISCREZIONE Un'altra possibile novità potrebbe riguardare le sponsorizzazioni del Napoli, stavolta per il settore giovanile. Un'altra possibile novità potrebbe riguardare le sponsorizzazioni del Napoli, stavolta per il settore giovanile. LE ALTRE DI A LUKAKU NON RISPONDE AL TELEFONO, INTER INFEROCITA: C'ENTRA GIUNTOLI, IL MOTIVO Lukaku e agente hanno dribblato le telefonate dell'Inter in attesa delle mosse della Juventus. La corsa a due per accaparrarsi Big Rom sembra quindi, al momento, in favore dei bianconeri. Per concludere l'affare con il Chelsea, infatti, la Juve ha bisogno... Lukaku e agente hanno dribblato le telefonate dell'Inter in attesa delle mosse della Juventus. La corsa a due per accaparrarsi Big Rom sembra quindi, al momento, in favore dei bianconeri. Per concludere l'affare con il Chelsea, infatti, la Juve ha bisogno...