Del Genio: "Conosco quello stadio, la sospensione ha inciso! Kvara? Fino al gol era da 5,5"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "La logica ci dice che con un allenatore nuovo e tanti giocatori nuovi, arrivati anche tardi, il Napoli può solo migliorare. Possono migliorare anche le altre, intendiamoci, visto che stanno facendo tutte fatica. Ma il Napoli può solo crescere. La sospensione della partita ha inciso secondo me: conosco bene quello stadio, con quel clima si fa oltre i valori tecnici. Prima dell'interruzione a me il Napoli era piaciuto.

Lukaku? Va apprezzato oltre che per i due gol e gli assist, per la generosità. Si vede che non è ancora in condizione, ma si spende tantissimo facendo quel lavoro di boa che ormai è necessario, visto che tutti pressano. Abbiamo capito perché Conte l'ha voluto: perché lo sa sfruttare molto molto bene. Kvaratskhelia? Per me ieri era da 5,5 perché non ha saltato mai l'uomo. Con il gol lo passo a 6,5".