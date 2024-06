Del Genio: "Conte non è il mio preferito, ma in questo momento è la scelta perfetta"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Da quando si è detto che Conte potesse venire al Napoli io mi sono espresso subito in maniera favorevole. Chi mi segue sa che tatticamente non è il mio preferito, ma ho detto che per questo momento storico Conte è l'uomo perfetto per il Napoli.

Ho messo da parte le mie preferenze dal punto di vista tattico, ho capito il periodo del Napoli e l'ho detto diverso tempo fa. Dopo la stagione disastrosa appena passata non c'era nessuno meglio di Conte per il Napoli. Calcisticamente preferisco altro, ma in questo momento è assolutamente la scelta migliore".