Del Genio: “Conte non può dire che è aria fritta, il Napoli ha sofferto proprio dal lato di Politano”

Al termine di Empoli-Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la vittoria della squadra di Conte ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo fatto tanti complimenti al mister per la classifica ed anche per le conferenze, però Conte non può non rispondere e dire è aria fritta.

Lo stesso Politano poi ha risposto e lui ha anche sofferto difensivamente Pezzella perché ha altre caratteristiche. E’ una domanda tecnico tattica e il mister sicuramente può spiegarci perché abbiamo torto. Il Napoli ha sofferto proprio sul lato di Politano. Come facciamo a non parlarne, se la scelta avesse portato sicurezza… ma il Napoli ha sofferto lì e quindi dobbiamo parlarne".