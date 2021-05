Del Genio contro gli esperti di mercato: "Mou-Roma in Conference League, ma dicono 'solo in Champions'"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio s'è espresso con scetticismo intorno ad alcuni rumors sugli allenatori: "Mourinho è andato alla Roma, che dovrebbe essere eliminata dallo United, e che dal campionato o va in Conference League o non farà proprio le coppe se il Sassuolo la sorpassa, eppure Mourinho è andato lì lo stesso. Perché invece quando si parla del Napoli molti devono raccontare che un nome è solo in caso di Champions mentre non verrebbero senza la Champions? La Roma addirittura o conference league del settimo posto o niente e Mourinho è lì, pure Sarri ci sarebbe andato... gli allenatori non se ne fregano della competizione iniziale al primo anno perché i progetti sono a lungo termine. Pure per i giocatori: la Roma senza champions ed EL prenderà qualcuno, no? E quindi ci vanno lo stesso, solo qui dicono di no"