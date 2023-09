Del Genio: “Critiche ingenerose, Kvara e Osimhen arrabbiati come belve perché non si vince”

"I giocatori che escono tranquilli sono quelli che non vinceranno mai nella loro carriera”.

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del momento negativo degli azzurri: "Che il Napoli possa prescindere dalla qualità di Kvaratskhelia e dalla forza e determinazione di Osimhen è una delle più grandi follie che ho sentito dire in questi giorni. Anche il grande Napoli di Spalletti, che lavorava di collettivo, ha vinto molte partite grazie alla qualità di questi due giocatori. Io parlo sempre di gruppo e di collettivo, però pensare che un allenatore debba considerare tutti quanti uguali è sbagliato. I calciatori non sono tutti uguali, ci sono quelli bravi, quelli bravissimi, quelli che ti fanno vincere le partite e quelli che ti fanno vincere i campionati. Noi stiamo parlando di due che ti hanno fatto vincere lo scudetto.

Tutto questo malcontento che sento nei confronti di Kvara e Osimhen mi sembra molto ingeneroso. Sono due ragazzi, giovanissimi, che ci hanno fatto vincere un campionato ed ora si stanno arrabbiando come le belve feroci perché vedono che non riescono a riproporre le cose fatte l’anno passato. Se ne potrebbero fregare e non arrabbiarsi, sanno che l’anno prossimo uno se ne va sicuro e l’altro è probabile. Apprezzo il fatto che c’hanno questo fuoco dentro e si arrabbiano se le cose vanno male. Poi oggi tutti stanno criticando Osimhen e Kvara, io non faccio parte di questa categoria di persone che li criticano. Li apprezzo per i campioni che sono e anche perché in un momento di difficoltà vedo l’attaccamento e la voglia che hanno. Il campione si riconosce dal fatto che s’incacchia come una belva quando non vince. I giocatori che escono tranquilli sono quelli che non vinceranno mai nella loro carriera”.