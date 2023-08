Del Genio: "Da Garcia a Natan, il Napoli non sta riuscendo a prendere le prime scelte"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "Al Napoli servono due o addirittura tre centrocampisti: il vice-Anguissa, il vice-Lobotka e uno al posto di Zielinski che sia un vice-Elmas o un titolare. Credo che Demme andrà via, lo stesso vale per Gaetano. Koopmeiners? Ha un rendimento elevatissimo, è fortissimo, sarebbe la prima scelta. Ma quest'anno il Napoli sta riuscendo a prendere le prime scelte.

Lo stesso Natan, che secondo me può far benissimo, non è una prima scelta. E non ci vengano a dire che era la prima scelta. Le prime scelte in questo mercato non stanno arrivando. Anche Garcia non lo era. Poi magari lui andrà meglio di De Zerbi e Natan meglio di Danso, ma i fatti ci dicono questo".