Del Genio: "Difesa senza addestramento, per il gol preso non meriteremmo neanche l'Europa League!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato il pari deludente col Verona: "Io non mi sono mai fidato di questa squadra ed ho fatto bene, ma forse è arrivato il momento di capire che più di tanto non si può fare. Gattuso è un buon allenatore, ma quando la squadra è andata in confusione, lui ha alimentato la confusione. Non ha mai fatto mosse rassicuranti, i cambi nel finale sono stati confusione allo stato puro. Le mosse hanno affossato definitivamente la squadra, c'era Fabian da solo con Insigne e Politano mezzali, un orrore. Il Verona poteva vincerla facile. Prima di far rivedere il gol subito, piazziamo il bollino rosso perché è osceno. Bakayoko marca l'arbitro nell'azione, c'è una prateria davanti ai quattro difensori, addirittura 30 metri. La difesa non ha un addestramento sarriano, la squadra è spaccata, Hysaj non deve accentrarsi poi e viene tagliato fuori. Prendendo un gol così non ci devono dare neanche l'Europa League, squalificateci!"