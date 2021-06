Del Genio: "Dopo tante critiche, oggi faccio i complimenti alla comunicazione del Napoli"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell'interruzione del silenzio stampa del Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Abbiamo tanto criticato la comunicazione del Napoli, stavolta voglio fare i complimenti alla società. Non mi sarebbe piaciuto direttamente uno Spalletti-De Laurentiis in conferenza insieme. E' bene che parli prima il presidente, così con Spalletti si parlerà di temi tecnico-tattici e non prenderà la scena De Laurentiis".