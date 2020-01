Del Genio: "Ero scettico in estate, ora sono contento: il Napoli ha capito che è finito un ciclo"

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento del Napoli di Gattuso e le ultime mosse di mercato da parte del club azzurro: "In estate qualcuno s'è meravigliato da alcune mie critiche quando il Napoli è andato dietro alcuni nomi, poi i fatti purtroppo mi hanno dato ragione, mentre ora sono contento di come si sta muovendo il Napoli. Siamo di fronte alla rivoluzione, è evidente, tra gennaio e bloccati per giugno rischiamo di averne già 8-9 nuovi e poi in estate mica staranno a guardare. Al 50% almeno cambierà la rosa, ma al di là dei nomi sono contento perché il Napoli s'è reso conto che un ciclo è finito. Poi qualcuno resterà, non si possono cambiare tutti, ma si va su gente con nuove motivazioni".