Del Genio: "Errori individuali in fotocopia, interrotta la comunicazione tra squadra e mister?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio. "In difesa il Napoli prende gol quasi in fotocopia. C'è una cattiva organizzazione, ma anche errori individuali. Gli errori degli allenatori sono evidenti, ma resta il punto interrogativo: cos'è successo in allenamento e perché non si riproduce in campo quanto si prova in allenamento? Le indicazioni sicuramente sono giuste, poi se non arrivano più ai giocatori è da vedere. Si è interrotta o non si è interrotta la comunicazione tra squadra e allenatore?".