Del Genio esalta Insigne e Di Lorenzo: "Miglior ala e miglior terzino destro della A, meritano la titolarità!"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sui due azzurri che ieri hanno giocato dal primo minuto Italia-Austria: "Sia Insigne che Di Lorenzo meritano di essere in Nazionale e titolari. Sono stati il miglior esterno alto di sinistra e il miglior esterno basso di destra del campionato. Inoltre sono due calciatori molto funzionali al gioco di Mancini, meritano di essere titolari in una squadra forte come l'Italia".