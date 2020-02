Del Genio: "Farei di tutto per rinnovare il contratto di Mertens, ma il Napoli rispetta dei parametri"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Rinnoverei il contratto a Mertens, farei di tutto per farlo, ma il Napoli deve rispettare dei parametri fondamentali. Oggi un calciatore così forte lo compreresti solo con delle cifre altissime, mentre il Napoli può tenerselo con non troppi milioni. Il giocatore non dà segnali di calo, ma di certo non migliorerà ulteriormente. E' giusto che guadagni dunque la stessa cifra che guadagna adesso".