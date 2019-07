Del Genio: "Formazione che non vedremo mai e nella ripresa la Primavera, perché organizzare questa amichevole?"

Nel corso di A Tutto Napoli' su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dell'amichevole col Benevento: "Già nel primo tempo c'era una formazione che non vedremo mai, nella ripresa era in campo addirittura la Primavera con elementi che faranno il campionato di serie C, non di più, tranne Gaetano che ha un talento superiore da quella Primavera non c'è nessuno richiesto dalla serie B. La critica è più sul perché è stata organizzata questa amichevole".