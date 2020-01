Del Genio: "Gattuso denuncia la preparazione. In 7 out, Callejon dura 70' e Lozano non scatta..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha replicato ad un ascoltatore sulle dichiarazioni di Gattuso sulle condizioni fisiche: "Tutte le dichiarazioni di Gattuso sulla condizione fisica e gli infortuni sono una denuncia sulle condizioni in cui l'ha trovato. Non è un attacco diretto, ma una critica nascosta, fino ad un certo punto, verso chi l'ha preceduto. Sarà stato un suo maestro, un amico, ma quando lui dice certe cose non possiamo che pensare che non condivide per nulla le metodologie portate avanti finora. Non dico come la penso, non vedo gli allenamenti, ma quando parla di Callejon che al 70' non ce la fa più ed è stato uno che ha sempre corso fino al 95' e Lozano che può fare pochi scatti, poi nei convocati ne mancano 7 e tutti hanno piccoli problemi, allora qualcosa di molto negativo è successo".