Del Genio: "Gattuso, lezione di calcio a Conte! Rimpallo su rigore dopo una difesa perfetta"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli' si è espresso così circa quanto visto in Napoli-Inter: "Noi facciamo trasmissioni sulla tattica, ma la percentuale del lato B nel calcio è altissima. Molti diranno vabbè ma conta sulla singola partita, ma alcune ti portano poi una scia sulla stagione. Abbiamo spesso criticato il Napoli, pure nel primo tempo con la Samp, ma ieri Gattuso ha dato lezione di calcio a Conte e poi se i suoi giocatori non la mettono dentro lui non c'entra niente. Il Napoli stava crescendo minuto dopo minuto fino al rigore. Il Napoli ha difeso benissimo, ironicamente possiamo dire che se difendi male e fai tirare Sensi forse non prendi rigore, ma andandolo a chiudere con un doppio rimpallo la palla arriva al rigore. Oltre gli arbitri, ma cosa gli abbiamo fatto alla Dea Bendata?".