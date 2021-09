Del Genio: "Grande partita di Fabian. Su Malcuit non bisogna essere prevenuti"

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha dichiarato: "Malcuit non ha fatto una brutta partita, gli errori sui gol sono di Di Lorenzo, ma anche per lui si può dire che degli errori ci possono stare. Su Malcuit non si deve essere prevenuti, così come su Fabian che invece secondo me ha fatto una grande partita. Il Napoli col Leicester mi è piaciuto mentre con la Juve mi era piaciuto a tratti".