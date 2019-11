Del Genio: "Il gruppo è logoro mentalmente e nei rapporti col club, è inutile trattenerli"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del problema mentale della squadra: "I giocatori sono logori mentalmente. Sono stressati. Quando in estate dicevano 'dobbiamo vincere' più che convinti li vedevo tesi da queste responsabilità. Dovrebbero esserci riflessioni serene una volta usciti da queste polemiche. Qui non ci sono fenomeni, ma buoni giocatori e quindi devono essere in condizioni psicologiche ottimali per fare bene. Senza l'entusiasmo giusto è inutile restare, devono capire il loro bene se è qui o altrove. Alcuni rapporti col club sono logori, devono andare via, ma vogliono andare via solo con proposte migliori, ma andate via a prescindere a quel punto".