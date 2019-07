Del Genio: "Il miglioramento dipende solo al 30% dagli acquisti, il resto legato alla crescita di alcuni..."

L'arrivo di James Rodriguez ed il momento del Napoli di Ancelotti, questi i temi toccato di Paolo Del Genio intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "James? Sono sempre tre le volontà, sono le condizioni che il Real vuole, i soldi sicuri e non i soldi forse, tanto per essere chiari. Il prestito con diritto significa 'forse i soldi', il Real vuole l'obbligo. Io da giorni dico che il 30% di un potenziale miglioramento dipende dagli acquisti, ma il 70% dipende dalla crescita contestuale di giocatori come Ghoulam, Milik, Zielinski, Fabiàn nella continuità, questi sono il nuovo zoccolo duro. Il rendimento dei Callejon o Mertens è prevedibile".