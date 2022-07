Del Genio: "Il Napoli non farà 4-3-3 tutta la stagione, a Osimhen serve un attaccante vicino"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' per commentare l'amichevole con l'Adana Demispor

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' per commentare l'amichevole con l'Adana Demispor: "Parto da una premessa: queste amichevoli contano poco, non c'entra niente il risultato, tant'è che hanno perso ad esempio la Roma e la Lazio con squadre inferiori. E' una fase in cui si lavora su altro, in cui si pensa a risolvere i problemi. Sono convinto che si stia lavorando bene, ma sono convinto che Spalletti stia pensando molto al 4-2-3-1. Io me la terrei aperta, serve un attaccante vicino a Osimhen. Non credo che il Napoli farà 4-3-3. Mi auguro che Spalletti lo sappia e sono convinto che è così".