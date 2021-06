Del Genio: "Il Napoli non ha dei fuoriclasse e gente di personalità, serve la guida del tecnico"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli perde tre calciatori, un terzino, un difensore centrale e un centrocampista centrale, visto che sono andati via Hysaj, Maksimovic e Bakayoko. Thorsby sarebbe il nome giusto per rimpiazzare Bakayoko. Il Napoli non ha calciatori di grande personalità, e questa è una cosa banale. Sono ottimi giocatori, ma non dei fuoriclasse. Per questo hanno bisogno di un'idea di calcio precisa, che li guidi nei momenti di difficoltà, come accadde con Sarri. E' importante il lavoro dell'allenatore che può risolvere i problemi".