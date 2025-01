Del Genio: "Il Napoli ora segna quanto Inter e Atalanta, ma loro dietro lasciano voragini!"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Conte merita 8 in pagella perché sta facendo tutto bene dall'inizio. Però all'inizio c'era qualche piccola remora sulla fase offensiva. Invece ha lavorato per gradi ed ha migliorato la sua squadra. Conte sta mettendo dentro tante cose interessanti, che stanno esaltando le mezzali e portano Lukaku al gol.

Ora il Napoli segna come segna l'Inter e come segna l'Atalanta, ma continua a incassare meno. I due gol presi dal Napoli sono due gol presi in una situazione in cui la squadra ha difeso benissimo e l'Atalanta ha fatto gol con due rimpalli. L'Inter e l'Atalanta invece prendono gol lasciando delle voragini in difesa. E' questa la differenza".