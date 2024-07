Del Genio: “Improbabile che Lukaku torni al top, ma è il migliore rispetto alle alternative”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “Lukaku? Non prendiamo come esempio la partita tra Belgio e Francia, ma anche con la Roma ha segnato più con le piccole e nei big match è venuto meno. Il miglior Lukaku segnava nelle grandi partite, nei derby...

Diciamo le cose come stanno: che torni il Lukaku di 4 anni fa mi sembra altamente improbabile, ma noi dobbiamo essere più pragmatici. Chi sono le alternative al belga che possiamo prendere? E’ il migliore tra quelli che possiamo prendere? Lukaku è quello più utile alla causa per un anno, poi vediamo che succede l’anno prossimo. La sostituzione di Osimhen non è facile”.